Boze NEC-supporters wachten spelersbus op bij het Goffertstadion

Promotie Fortuna Sittard na zestien jaar terug in de eredivisie

28 april Het sprookje van Fortuna Sittard is uitgekomen. Na zestien jaar van afwezigheid keert het Limburgse voetbalbolwerk terug in de eredivisie. De geel/groenen wonnen vanavond met 1-0 van Jong PSV. Daardoor was het resultaat van NEC bij FC Dordrecht niet van belang. Jong Ajax greep de titel in de Jupiler League met een 2-1 zege op MVV.