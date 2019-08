Braken ontbreekt bij NEC: buitenlandse transfer lonkt

Ndayishi­miye teruggezet naar Jong NEC

27 augustus NIJMEGEN - Mike Trésor Ndayishimiye is teruggezet naar het beloftenteam van NEC. Volgens Wilco van Schaik is de middenvelder/aanvaller er met zijn hoofd niet helemaal bij nu steeds meer clubs belangstelling hebben voor de 20-jarige voetballer. Enkele weken geleden zou zelfs Bayern München nog in dat rijtje gestaan hebben.