Braken: ‘Over de titel moeten we bij NEC helemaal niet praten’

Sparta bezorgt NEC in slotminu­ten nieuwe kater

18 november NIJMEGEN - De sportieve malaise bij NEC duurt voort. Een goal van Abdou Harroui zorgde zondagavond voor een fikse kater in het Nijmeegse kamp. Een matig Sparta kwam zo in de slotminuten op een gelukkige, maar ook terechte 1-1 uit. Geheel in lijn met de sores bij de Gelderse eerstedivisionist kreeg de geplaagde coach Jack de Gier voor protesteren meteen ook een gele kaart.