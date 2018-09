Braken schiet NEC in eigen huis naar 1-0 tegen Go Ahead Eagles

LIVENEC speelt vrijdagavond in De Goffert de kraker in de eerste divisie tegen Go Ahead Eagles. De ploeg uit Deventer is koploper en heeft een punt meer dan NEC en SC Cambuur, dat tegelijkertijd in Leeuwarden tegen Roda JC speelt. Wint NEC, dan neemt het de koppositie over als Cambuur punten morst.