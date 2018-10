Braken verwacht chocoladegeld van teamgenoot Wolters na doelpunten tegen Telstar

Wolters herstelt van een zware knieblessure en zag de wedstrijd tegen Telstar vanaf de tribune. ,,Het is alleen maar mooi dat hij er is. Hij heeft het moeilijk gehad, maar komt vaak kijken. Trainingen, wedstrijden. Hij is echt een sfeermaker.”

Chocoladebeen

Nadat Jonathan Okita NEC al na vijf minuten op voorsprong had gezet, verdubbelde Braken de marge in de tweede helft vanaf elf meter. ,,Bij de penalty nam ik mijn verantwoordelijkheid. Anass (Achahbar, SJ) was al naar de kant en dus nam ik de penalty. De keeper had mijn strafschop in de beker tegen Excelsior gezien, denk ik, want hij dook naar zijn linkerhoek. Ik dacht: ik schiet ’m gewoon door het midden. Bij de tweede goal zag Guus Joppen goed waar ik de bal wilde hebben. Een intikker? Dat vind ik niet. Dit zijn moeilijke kansen. En ik schoot ook nog met mijn chocoladebeen.”