Braken zet streep door Mexicaans avontuur en blijft bij NEC

Begin deze week was er officieel contact tussen beide clubs, waarbij Querétaro ook een bod deed op Braken.



Eerder zei Wilco van Schaik dat NEC de transfersom goed kon gebruiken, maar erkende de algemeen directeur van NEC tegelijkertijd dat het vertrek van Braken een sportieve aderlating betekende. Donderdag hielp Braken Van Schaik eigenhandig uit die spagaat.



Al ging de voetballer niet over een nacht ijs. ,,Want Querétaro is een grote club in een voetbalmaf land’’, zegt zijn zaakwaarnemer Harmjan Schilperoort van Soccer Solutions.



,,In zijn nadagen heeft Ronaldinho er nog gespeeld. De stad Santiago de Querétaro is voor Mexicaanse begrippen schoon en veilig. Voor Sven lag er een financieel zeer aantrekkelijk contract klaar, maar we bleven met enkele onzekerheden zitten. Sven en zijn vriendin verwachten zeer binnenkort ook hun eerste kindje. Die combinatie heeft hem doen besluiten niet op de aanbieding van Querétaro in te gaan en bij NEC te blijven.’’