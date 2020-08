Branderhorst is plek kwijt, Alblas eerste keus onder de lat bij NEC

De 25-jarige keeper krijgt van trainer Rogier Meijer de voorkeur boven Mattijs Branderhorst (26) die de afgelopen anderhalf jaar eerste doelman was in Nijmegen. NEC start het seizoen in de eerste divisie vrijdag op bezoek bij Cambuur in Leeuwarden (aftrap 21.00 uur).

Zware blessure

Alblas kwam in augustus 2018 van Ajax naar NEC maar speelde mede door een zware kruisbandblessure sindsdien slechts vijf competitieduels in Nijmegen. Branderhorst kwam begin 2019 over van Willem II als vervanger van de geblesseerde Alblas. Hij keepte 45 keer in de eerste divisie voor NEC.



Job Schuurman is de derde doelman in Nijmeegse dienst.