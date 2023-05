Branderhorst legt aanbieding naast zich neer en vertrekt definitief bij NEC

Branderhorst heeft een aflopend contract bij NEC. De club deed de geboren Tielenaar ondanks zijn reserverol en dat hij meerdere keren uitsprak dat hij niet wil blijven als zijn status ongewijzigd blijft, een voorstel voor een langer verblijf, maar daarvoor heeft hij bedankt.

,,Mattijs heeft de huidige aanbieding geweigerd”, zegt technisch directeur Carlos Aalbers van NEC. ,,Wellicht gaan we nog op een later moment met hem in gesprek over de toekomst. We willen gezien zijn staat van dienst wel hem de kans geven om zondag na de laatste thuiswedstrijd de supporters te bedanken.”

Branderhorst raakte begin dit seizoen zijn plek onder de lat kwijt na de verrassende komst van Jasper Cillessen. Hij had nog wel een basisplaats in de eerste competitiewedstrijd tegen FC Twente (0-1-nederlaag), maar moest daarna genoegen nemen met een plek op de bank.

23 reddingen

Wel mocht Branderhorst keepen in de KNVB-beker. Hij imponeerde in de knotsgekke kwartfinale tegen Feyenoord (4-4, verlies na strafschoppen). Hij verrichtte daarin liefst 23 reddingen, een aantal dat niet eerder was voorgekomen in het Nederlands voetbal sinds Opta de statistieken bijhoudt.

Branderhorst speelt sinds januari 2019 bij NEC, dat hem toen een half jaar huurde van Willem II en in de zomer definitief overnam. Hij belandde in het seizoen 2020-2021 even op de bank ten faveure van Norbert Alblas, maar had daarna een belangrijk aandeel in de promotie naar de eredivisie en vorig seizoen in handhaving.

Vooralsnog kwam Branderhorst tot 105 wedstrijden voor NEC. Trainer Rogier Meijer zou hem nog speeltijd kunnen geven in de laatste twee duels van dit seizoen, maar doet een beroep op Cillessen zolang de club in de race is voor een plek in de play-offs voor Europees voetbal.

Branderhorst is zondag na de wedstrijd tegen AZ niet de enige NEC-speler die afscheid neemt van de supporters. Datzelfde geldt voor de huurlingen Landry Dimata, Anthony Musaba en Andri Baldursson en Ivan Márquez, Souffian El Karouani, Jordy Bruijn, Terry Lartey Sanniez en Ilias Bronkhorst, die transfervrij de club verlaten.