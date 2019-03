Branderhorst: ‘Rode kaart was in eredivisie teruggedraaid door de VAR’

NIJMEGEN - Mattijs Branderhorst zat er vrijdag na de 2-1 nederlaag tegen Jong Ajax goed doorheen . De doelman van NEC blonk uit in het duel in de eerste divisie, maar was in de voorlaatste minuut bij een poging van Lassina Traoré toch geslagen.

,,Ik had het idee dat ik erg goed in de wedstrijd zat”, zei Branderhorst. ,,Ik plukte corners en vrije trappen uit de lucht en pakte cruciale ballen, maar die ene rebound.. Daar baal ik echt zo enorm van. Een gelijkspel met tien man tegen Jong Ajax was een heel goede prestatie geweest.”

Discutabel moment

Branderhorst refereerde aan de rode kaart van Joey van den Berg. De aanvoerder van NEC moest na ruim een uur het veld verlaten na een sliding op Ajacied Jurgen Ekkelenkamp. Branderhorst: ,,Dat was een discutabel moment. Ik stond er recht achter en coachte Joey nog dat het een lekkere tackle was. Gaf die rood voor zijn reactie naar de scheidsrechter? Ik dacht vanwege de sliding hoor. In de eredivisie was die rode kaart dan teruggedraaid door de VAR.”

Dat de wedstrijd vervolgens een paar minuten gestaakt werd, vanwege plastic bierglazen die op het veld werden gegooid door de NEC-fans, vond Branderhorst toch wel apart. ,,Bij NAC gebeurt dat bijna elke wedstrijd. Uiteindelijk was het voor ons wel een lekker moment om op adem te komen, we stonden toen vol onder druk. Het was uiteindelijk net niet genoeg om het gelijkspel vol te houden tot het einde.”

