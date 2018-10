Buwalda in het hart van de NEC-defensie tegen Telstar

Buwalda begint voor het eerst dit seizoen aan een competitiewedstrijd. De Belgische verdediger Bossaerts heeft nog te veel hinder van een blessure aan zijn rechterenkel. Aanvoerder Van Eijden heeft last van zijn linkerhamstring. Hij ondergaat donderdag een onderzoek om de exacte schade te bepalen.

Middenvelder Joey van den Berg keert terug in de wedstrijdselectie. Hij ontbrak tijdens de nederlagen tegen Almere City en FC Eindhoven. Het is onzeker of hij al fit genoeg is om aan de wedstrijd te beginnen. Terry Lartey Sanniez is hersteld van ziekte en begint vermoedelijk op de bank. Aanvaller Ole Romeny sloot donderdag weer aan nadat hij met Oranje Onder 19 op pad was geweest.

In Velsen-Zuid gaat de nummer zeven van de eerste divisie op zoek naar de eerste zege in drie wedstrijden. Telstar heeft drie punten minder dan de Nijmegenaren. De Gier maakt zich niet ongerust na twee nederlagen op rij, waardoor NEC vijf punten achterstand heeft op koplopers Go Ahead Eagles, Sparta en Almere City.

De Gier: ,,Natuurlijk kijk ik met een schuin oog naar de stand. Met tien punten achter komen, wil je niet. Maar door naar anderen te kijken, winnen we geen wedstrijden. Ik kijk naar mijn selectie. Wij moeten wedstrijden winnen. Kijken wat beter moet. Wat we kunnen en wat we niet kunnen. We maken te vaak de verkeerde keuze waardoor we geen controle hebben.’’

Afgaande op de training van woensdag begint Anass Achahbar vrijdag weer op het middenveld. Brahim Darri keert dan terug in de basis, hoewel De Gier mogelijk ook voor Romeny kiest op rechtsbuiten. Bij NEC ontbreken tegen Telstar naast Van Eijden en Bossaerts ook Randy Wolters, Norbert Alblas en Lance Duijvesteijn vanwege blessures.

Vermoedelijke opstelling: