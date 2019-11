Cambuur-trainer Henk de Jong geeft NEC de complimenten

,,Dit was de beste ploeg waar wij tot nu toe tegen gespeeld hebben’’, gaf de trainer van Cambuur de complimenten aan de Nijmeegse eerstedivisionist. ,,Vond ik mooi om te horen’’, zei François Gesthuizen toen de spelersbus al stond warm te draaien voor de lange terugreis. ,,Ik vond ons heel stabiel, terwijl we toch 120 minuten bekervoetbal in de benen hadden.’’

‘Geen bloedeloze 0-0'

Hoewel een wedstrijd zonder doelpunten niet vaak tot de verbeelding spreekt, ging dat volgens de trainer van NEC niet op op voor het duel tussen de koploper en de nummer zes van de eerste divisie. ,,Ik vond het zeker geen bloedeloze 0-0. Wij speelden heel stabiel. Dit zijn echt topwedstrijden. Cambuur is een hartstikke goede voetballende ploeg. En dan die sfeer in zo'n vol stadion (bijna 9000 toeschouwers, red). Het is goed om te zien hoe jonge spelers bij ons overeind blijven.’’

Voor de vierde keer achtereenvolgende keer in de competitie hield Mattijs Branderhorst ‘de nul’. Daar had de doelman van NEC sosm onwaarschijnlijke reddingen voor nodig. ,,Mattijs heeft in eerdere wedstrijden een paar slippertjes gehad, maar is nooit in zijn schulp gekropen’’, zei Gesthuizen. ,,Daarvoor wordt hij nu beloond.’’ En toen blikte hij alweer vooruit. ,,Een punt uit bij Cambuur is prima, maar dat moeten we volgende week thuis tegen TOP Oss wel verzilveren. Die wedstrijd moeten we winnen.’’