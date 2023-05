Cillessen behoudt basisplaats bij NEC, griepgolf in selectie voor duel met AZ

Cillessen maakte in de afgelopen weken een aantal blunders en vorige week na de afstraffing tegen FC Twente (4-0) liet NEC-trainer Rogier Meijer in het midden of hij de doelman blijft opstellen. Hij vond Cillessen in dat duel ‘veel onzekerheid en twijfel uitstralen’ en ging deze week met hem in gesprek.

,,Dat was een prima gesprek”, zegt Meijer. ,,Ik heb hem verteld waarom ik vond dat hij een onzekere indruk maakte tegen Twente en we hebben besproken hoe we daar een oplossing voor kunnen vinden. Wij willen van achteruit opbouwen, maar als een tegenstander ons hoog onder druk zet, zoals Twente deed, dan moeten we er soms ook voor kiezen om de lange bal te spelen, zodat niet alles op het bordje van Jasper terechtkomt.”

,,Ik heb niet serieus overwogen om Jasper te passeren. Ik heb nog steeds vertrouwen in zijn kwaliteiten. Hij zit in een moeilijke fase, dat heeft hij zelf ook gezegd, en daar moet hij even doorheen zien te komen. Het beste medicijn is blijven keepen en je niveau halen. Je kan niet iemand met woorden overtuigen dat de onzekerheid weg is, dat moet je op het veld laten zien en dat gaat Jasper ook doen.”

Wijzigingen

NEC kon deze week allesbehalve met een volledig fitte selectie trainen. Flink wat spelers ontbraken één of meerdere dagen vanwege ziekte. Zo was Philippe Sandler vrijdag afwezig op de training en trainde Landry Dimata individueel.

,,We hadden deze week vijf of zes spelers met wat klachten”, vertelt Meijer. ,,Allemaal waren of zijn ze ziek. We hebben geen blessures. We moeten morgen kijken hoe iedereen ervoor staat. Ik was toch al aan het puzzelen en dit kon er nog wel bij.”

Meijer was al van plan om na de deceptie tegen FC Twente wijzigingen door te voeren in de opstelling. Aangezien NEC vrijdag achter gesloten deuren trainde in De Goffert is nog onduidelijk wie er spelen. Calvin Verdonk is na langdurige blessureleed weer beschikbaar.

,,Er zullen best wat dingen anders zijn ten opzichte van Twente”, aldus Meijer. ,,Dat heeft niet per se te maken met de slechte prestatie die we hebben geleverd, maar meer met de kracht van AZ. We hebben bepaalde elementen in ons spel nodig en ik kijk ook naar een elftal dat gedreven, gemotiveerd en scherp aan de start kan staan.”

NEC-AZ begint net als de overige acht wedstrijden in de 33e speelronde van de eredivisie zondag om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Sander van der Eijk.

Vermoedelijke opstelling NEC: Cillessen; Van Rooij, Márquez, Kramer, El Karouani; Schöne, Proper, Tannane; Tavsan, Dimata, Bruijn.