Cillessen en Kramer krijgen het met elkaar aan de stok: ‘Het is niet de eerste keer dat hij dit doet’

Cillessen hield in de eerste helft een sneetje in zijn neus over na een tik tegen het hoofd van Kramer, die probeerde te profiteren van het feit dat Cillessen de bal even los moest laten. Vervolgens zochten beide spelers elkaar op en was er een flinke woordenwisseling.

,,Het is niet de eerste keer dat hij dit doet”, zei Cillessen na afloop bij ESPN. ,,Het is volgens mij de derde of vierde keer in mijn carrière dat hij bewust op me doorloopt. Waarom weet ik niet. Dat moet je aan hem vragen.”

Kramer wilde er voor de camera niet echt op ingaan. ,,Ik zei niet zo heel veel”, sprak hij met een cynisch lachje over het onderonsje met Cillessen. ,,Als hij over mij wil praten, dan moet hij dat lekker doen. Ik ga niemand bewust op z’n hoofd schoppen of slaan. Volgens mij liep ik daar gewoon en gebeurde er verder niets. Het moet nu ook niet gaan over mij of Jasper Cillessen. Wij hebben een wedstrijd verloren en daar balen we van.”

Cillessen was niet alleen voor Kramer een sta-in-de-weg, maar verrichtte in de openingsfase bij een 0-0 stand ook twee ontzettend belangrijke reddingen in een één op één-duel met Mats Seuntjens en even later Julian Lelieveld. Na de 0-3 moest hij wel capituleren bij een rebound van Vurnon Anita, nadat hij een inzet van Seuntjens niet optimaal verwerkte.

,,Ik had meer te doen dan ik wilde”, vertelde Cillessen. ,,Het was chaotisch in het begin, RKC kreeg de nodige kansen. Ze schoten de ballen lekker tegen me aan, maar dat kwam ook omdat ik goed bleef staan. We hielden gelukkig stand en liepen daarna snel uit naar 0-3. Ik weet niet of ik iets anders had moeten doen bij de 1-3, maar als de bal zo door je benen gaat, voel je je best lullig. Maar goed, het is heerlijk dat we hebben gewonnen. We hebben een goede stap gezet richting de play-offs voor Europees voetbal.”

