Cillessen gepasseerd voor Oranje: NEC-doelman mist finaleronde van Nations League

Jasper Cillessen is gepasseerd voor het Nederlands elftal. De doelman van NEC ontbreekt in de definitieve selectie voor de finaleronde van de Nations League, volgende maand in eigen land.

Cillessen (34) kende een ongelukkig einde van het seizoen met blunders tegen onder meer Vitesse en SC Heerenveen. Bondscoach Ronald Koeman nam de Groesbekenaar desondanks nog wel op in de voorselectie, maar geeft in de definitieve groep de voorkeur aan Justin Bijlow (Feyenoord), Mark Flekken (SC Freiburg) en Andries Noppert (Heerenveen).

Met name de keuze voor Noppert is opvallend, omdat hij zondag zijn rentree maakte na maandenlang blessureleed. Noppert was eind vorig jaar op het WK de eerste doelman. Cillessen werd door toenmalig bondscoach Louis van Gaal thuisgelaten. Koeman selecteerde hem vervolgens wel weer en liet hem spelen bij de start van de EK-kwalificatie tegen Frankrijk (4-0-nederlaag) en Gibraltar (3-0-zege).

Koeman zei onlangs nog dat hij zich zorgen maakt om Cillessen, maar nam het ook voor hem op. ,,Ik vind het niet terecht als ik zou zeggen dat Jasper definitief niet meer in beeld is voor Oranje. Ik vind dat ik ook rekening moet houden met de keuze die we in maart hebben gemaakt om hem te laten keepen. Dan moet je hem na een aantal fouten ook niet meteen afschrijven. Als Jasper in vorm is, is hij nog steeds een potentiële keeper van Oranje.”

Volledige selectie:

Keepers: Justin Bijlow (Feyenoord), Mark Flekken (SC Freiburg), Andries Noppert (SC Heerenveen)

Verdedigers: Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Bayern München), Sven Botman (Newcastle United), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Matthijs de Ligt (Bayern München), Tyrell Malacia (Manchester United), Jurriën Timber (Ajax)

Middenvelders: Frenkie de Jong (Barcelona), Teun Koopmeiners (Atalanta), Tijjani Reijnders (AZ), Marten de Roon (Atalanta), Xavi Simons (PSV), Joey Veerman (PSV), Mats Wieffer (Feyenoord),Georginio Wijnaldum (AS Roma)

Aanvallers: Steven Bergwijn (Ajax), Memphis Depay (Atlético Madrid), Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (Club Brugge), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Wout Weghorst (Manchester United)

Ten opzichte van de voorselectie kregen naast Cillessen en Bart Verbruggen (Anderlecht) ook de Ajacieden Steven Berghuis, Davy Klaassen en Brian Brobbey en Stefan de Vrij (Internazionale) en Kenny Tete (Fulham) geen uitnodiging voor de definitieve selectie. AZ-middenvelder Tijjani Reijnders is daarentegen voor het eerst opgeroepen voor Oranje.

Nederland speelt tussen 14 en 18 juni de finaleronde van de Nations League. Oranje, dat bij de eerste editie in 2019 de finale verloor van Portugal, bereikte die door in de groepsfase eerste te worden in een poule met België, Polen en Wales.

In een deelnemersveld van vier landen is Nederland - Kroatië op 14 juni in de Kuip een halve finale, net als Italië - Spanje op 15 juni in de Grolsch Veste in Enschede. De twee winnaars spelen de finale op 18 juni in de Kuip. Eerder op die zondag wacht voor de verliezers van de halve finales de strijd om plaats 3 en 4 in Enschede.

Programma finale Nations League

