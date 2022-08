Cillessen hoopt zondag rentree te maken voor NEC: ‘Als de trainer het goed vindt, speel ik’

NIJMEGEN - Jasper Cillessen hoopt zondag in de uitwedstrijd tegen FC Volendam zijn rentree te maken voor NEC. De 33-jarige doelman uit Groesbeek is naar eigen zeggen fit genoeg om meteen te spelen.

,,Als de trainer het goed vindt, speel ik”, zei Cillessen op zijn perspresentatie in De Goffert. ,,Hopelijk heeft de KNVB alles goed geregeld en kan ik zondag spelen. Ik ben helemaal fit. Ik heb de hele voorbereiding meegedaan bij Valencia en heb geen training gemist.”

Cillessen zou donderdag al worden gepresenteerd, maar dat werd tot twee keer toe uitgesteld door NEC. Hij was in conflict met Valencia, omdat hij nog geld te goed had en de Spanjaarden op het laatste moment wilden dat Cillessen daarvan af zou zien.

,,Dat conflict liep behoorlijk hoog op en dan zeg ik het nog netjes”, vertelde Cillessen. ,,Dat was niet prettig, maar ik ben opgelucht dat dat allemaal achter de rug is. Nu kan ik me volledig focussen op NEC en hier vlammen.”

WK

Cillessen heeft zichzelf twee doelen gesteld dit seizoen. Hij wil in november met het Nederlands elftal naar het WK in Qatar en vervolgens met NEC Europees voetbal behalen.

,,Het WK is ontzettend belangrijk voor mij”, aldus Cillessen. ,,Ik wil daarop aanwezig zijn, maar daarvoor moet ik wekelijks presteren. En na het WK is het de bedoeling dat we ons met NEC plaatsen voor Europees voetbal.”

,,Dit is voor mij ook een wonderlijke transfer, maar het is fantastisch om na elf jaar weer het shirt van NEC te dragen. Ik had ook andere opties in binnen- en buitenland, maar ik was er voor mezelf al snel uit dat ik naar NEC wilde.”