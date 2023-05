Cillessen in voorselectie Oranje, maar Koeman maakt zich zorgen na blunders voor NEC

Jasper Cillessen wordt ‘gewoon’ opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal voor de finaleronde van de Nations League. Bondscoach Ronald Koeman maakt zich wel zorgen over over de recente vorm van de doelman van NEC.

Cillessen ging de afgelopen weken meermaals in de fout. De Groesbekenaar blunderde in de wedstrijden tegen Vitesse (1-4-nederlaag) en sc Heerenveen (2-3-verlies). Hij liet daarop weten ‘betere fases’ in zijn carrière te hebben gekend.

,,Ik maak me wel zorgen om Jasper”, zei Koeman bij het ESPN-programma Goedemorgen Eredivisie. ,,Ik praat er natuurlijk ook over met Patrick (keeperstrainer Patrick Lodewijks, JB). Hij is twee keer bij NEC geweest, heeft trainingen gezien en gesproken met Jasper.”

,,De fout tegen Vitesse dat hij die bal tegen de spits aanschiet. Oké, dat zal iedere keeper een keer overkomen. Ik schrok meer van die laatste goal tegen Heerenveen. Dan zie je toch, en gisteren zag ik een aantal beelden van de wedstrijd tegen FC Twente, een stukje onzekerheid en vertrouwen dat hij op dit moment mist.”

Eerste doelman

Toch valt Koeman Cillessen niet af. Ook omdat de 65-voudig international in maart nog zijn eerste doelman was bij de start van de EK-kwalificatie. Cillessen, die in november door toenmalig bondscoach Louis van Gaal, verrassend werd gepasseerd voor het WK, maakte bij zijn rentree in Oranje tegen Frankrijk (4-0-nederlaag) een ongelukkige indruk.

,,Jasper zit in de voorselectie”, beaamde Koeman. ,,Neem dat moment tegen Heerenveen, dat hij dacht dat de bal naast zou gaan. Ik kan me niet voorstellen dat dit een fout is die een keeper een keertje maakt. Dat heeft toch met zijn hele situatie te maken van de laatste tijd. Normaal gesproken is hij een zeer goede keeper. Dan accepteer je ook foutjes, maar het zijn nu wel een aantal fouten in een korte periode.”

,,Alleen vind ik het niet terecht als ik zou zeggen dat Jasper definitief niet meer in beeld is voor Oranje. Ik vind dat ik ook rekening moet houden met de keuze die we in maart hebben gemaakt om hem te laten keepen. Dan moet je hem na een aantal fouten ook niet meteen afschrijven. Als Jasper in vorm is, is hij nog steeds een potentiële keeper van Oranje.”

