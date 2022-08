Cillessen maakt tegen FC Volendam rentree voor NEC, Bruijn keert terug

NIJMEGEN - Jasper Cillessen gaat in de uitwedstrijd tegen FC Volendam zijn rentree maken voor NEC. De doelman is speelgerechtigd en krijgt van trainer Rogier Meijer meteen de voorkeur boven Mattijs Branderhorst. Jordy Bruijn keert terug van blessureleed.

Cillessen trainde de hele week volop mee en is dus fit genoeg om te spelen. Het wordt voor de Groesbekenaar zijn eerste officiële wedstrijd voor NEC sinds 21 augustus 2011, toen de Nijmeegse club met 4-0 verloor van AZ.

,,Jasper maakt een goede indruk”, zegt Meijer. ,,Hij brengt zijn ervaring meteen over op de groep. Hij is een geweldige keeper en heeft ook een uitstekende trap, dus ook in het meevoetballen kan hij van grote waarde voor ons zijn.”

Cillessen hoopte vorige week al te kunnen spelen tegen FC Twente (0-1-nederlaag), maar hij was toen niet speelgerechtigd omdat hij in conflict was met Valencia. De Oranje-international werd dinsdag gepresenteerd bij NEC.

,,Als de trainer het goed vindt, speel ik”, zei Cillessen bij zijn presentatie. ,,Hopelijk heeft de KNVB alles goed geregeld en kan ik zondag spelen. Ik ben helemaal fit. Ik heb de hele voorbereiding meegedaan bij Valencia en heb geen training gemist.”

Sandler

Bruijn ontbrak tegen FC Twente door een blessure, maar hij is daarvan hersteld. NEC kan tegen FC Volendam niet beschikken over Magnus Mattsson, Mathias de Wolf (geblesseerd) en Philippe Sandler, die donderdag transfervrij werd binnengehaald en nog wat tijd nodig heeft om wedstrijdfit te worden.

,,Mattsson maakt stappen in zijn herstel, maar de wedstrijd tegen Volendam komt te vroeg voor hem”, vertelt Meijer. ,,We hopen dat hij er volgende week weer bij is.”

,,Het is lastig inschatten wanneer Sandler kan spelen. Hij heeft geen voorbereiding gedraaid. Wij zijn nu acht weken bezig. Die achterstand moet hij inhalen en mede gezien zijn blessureverleden, willen we hem daar alle tijd voor geven. We nemen geen risico’s.”

FC Volendam-NEC begint zondag om 12.15 uur in het KRAS Stadion en staat onder leiding van scheidsrechter Ingmar Oostrom.

Vermoedelijke opstelling NEC: Cillessen; Van Rooij, Márquez, Kramer, El Karouani; Schöne, Proper, Tannane; Tavsan, Marques, Duelund.