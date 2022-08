Cillessen tekent spoedig bij NEC: gesteggel tussen doelman en Valencia opgelost

Later op zondag vonden Cillessen en Valencia elkaar alsnog. Hij had nog geld te goed van de club en Valencia liet hem op het laatste moment weten dat Cillessen van dat bedrag moest afzien. Inmiddels hebben beide partijen daar een compromis over bereikt.

Cillessen keert na elf jaar terug bij NEC. Hij belandde in 2001 in de jeugdopleiding en maakte in 2010 zijn debuut in het eerste elftal. Na 35 wedstrijden (competitie en beker) vertrok Cillessen in de zomer van 2011 naar Ajax. In 2016 verkaste hij naar FC Barcelona, dat hij in 2019 verruilde voor Valencia.