Cillessen toont waarde voor NEC met persoonlijk record: ‘Het ging best lekker’

Cillessen keepte misschien wel een van de beste wedstrijden in zijn carrière. Hij verrichte tegen AZ elf reddingen, een persoonlijk record voor de 63-voudig Oranje-international in een competitiewedstrijd op het hoogste niveau.

,,Het ging best lekker”, zei Cillessen met gevoel voor understatement. ,,Dit geeft een goed gevoel. Ik ben teruggekeerd bij NEC om mezelf te laten zien en volgens mij is dat aardig gelukt. Maar ik moet ook kritisch blijven. Voetballend en opbouwend weet ik dat ik beter kan.”

Cillessen liet vooral na de gelijkmaker van Jens Odgaard, die de bal van een meter of twintig snoeihard in het dak van het doel schoot, zijn klasse zien. Hij hield met fraaie reflexen onder anderen Hakon Evjen en Tijani Reijnders van scoren af.

Mooiste redding

,,De redding op het schot van Evjen was denk ik wel de mooiste”, vertelde Cillessen. ,,Ik baal wel dat ik de nul niet heb gehouden. Als je kijkt hoe de tegengoal tot stand kwam. Proper raakte de bal iets aan, waardoor die buiten mijn bereik was. Anders had ik hem gehad.”

De gelijkmaker van AZ, een paar minuten nadat Ivan Márquez NEC op voorsprong had gebracht met een fantastische kopbal uit een hoekschop van Oussama Tannane, was wel dik verdiend. NEC creëerde zelf bijna geen kansen en stond vooral in de tweede helft zwaar onder druk.

,,We niet niet veel op de helft van AZ geweest, maar dat heeft ook te maken met hun kwaliteiten. Ze zetten ons goed onder druk. We probeerden het achterin dicht te houden en weinig weg te geven. Dat is niet altijd even goed gelukt, maar dan is het lekker om een punt te pakken. Dat was vandaag het maximaal haalbare.”