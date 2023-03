Cillessen verheugd met terugkeer bij Oranje: ‘Ik heb het geluk dat deze bondscoach veel vertrouwen in me heeft’

Jasper Cillessen is verheugd met zijn terugkeer in het Nederlands elftal. De doelman van NEC werd vrijdag opgenomen in de definitieve selectie voor de start van de EK-kwalificatie.

Cillessen kreeg eind vorig jaar een mokerslag te verwerken, doordat hij verrassend werd gepasseerd voor het WK. Toenmalig bondscoach Louis van Gaal vond dat de 63-voudig international niet in vorm was. Cillessen toonde na de winterstop meermaals zijn klasse en wordt dit keer wel beloond met een oproep voor Oranje.

,,Ik was me thuis aan het omkleden voor de training, toen ik op mijn telefoon het mailtje met de definitieve selectie zag binnenkomen”, zegt Cillessen. ,,En vlak daarna belde Patrick (keeperstrainer Patrick Lodewijks van Oranje, JB) me op om het goede nieuws te vertellen. Ik was natuurlijk hartstikke blij.”

De uitverkiezing voor Oranje kwam niet als een verrassing voor Cillessen. Hij had in januari in De Goffert een ‘goed’ gesprek met Lodewijks en heeft een goede band met de nieuwe bondscoach Ronald Koeman, die Cillessen in zijn eerste periode als keuzeheer vaak opriep.

Frankrijk

,,Ik heb vanmorgen dan ook helemaal niet iets gehad van: het zal toch niet? Ik heb het geluk dat deze bondscoach veel vertrouwen in mij heeft. Wat dat betekent voor mijn speeltijd, zullen we volgende week wel zien.”

Cillessen gaat met Mark Flekken van SC Freiburg en Bart Verbruggen van RSC Anderlecht strijden wie onder de lat staat in de kraker tegen vicewereldkampioen Frankrijk (24 maart) en vervolgens tegen Gibraltar (27 maart). Verbruggen zit voor het eerst bij de selectie.

,,Mark ken ik goed, omdat we samen al eerder bij Oranje zaten. En Bart heb ik ook al een paar keer gesproken, omdat we dezelfde handschoenensponsor hebben. Hij doet het fantastisch bij Anderlecht. Ik weet dat ik zelf ook goed bezig ben dit seizoen, maar het is wat de bondscoach wil.”

