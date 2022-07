Cissoko gaat met de lessen van vorig seizoen voor zijn doorbraak bij NEC: ‘Hoe alles kan veranderen in een jaar’

Ibrahim Cissoko merkt in deze voorbereiding wat hij aan het einde van vorig seizoen teweeg heeft gebracht bij NEC. Als het talent scoort in de oefenwedstrijden zingen de supporters een liedje over hem. Hij loopt zowat als laatste speler van het veld, omdat hij druk is met het uitdelen van handtekeningen en selfies. Dat is op deze woensdagavond in Druten tegen tweedeklasser DIO’30 (0-7) niet anders.