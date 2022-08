Conclusies na voorbereiding NEC: optimisme maakt plaats voor twijfel

Spel is stroperig

Waar NEC zich in de afgelopen jaren blameerde tegen AFC, NEC-amateurs en De Treffers, liep het in deze oefencampagne aanvankelijk crescendo. De ploeg van trainer Rogier Meijer won simpel van NEC-amateurs (11-0), DIO’30 (0-7), RKC Waalwijk (3-1) en FC Bocholt (4-0). In de laatste twee wedstrijden sloeg de positieve stemming toch wat om.