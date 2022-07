Contouren van het nieuwe NEC worden zichtbaar: club aast nog op spits en centrale verdediger

NEC liet zaterdag in de oefenwedstrijd in Weurt tegen RKC Waalwijk (3-1) zien op de goede weg te zijn. De spitspositie is wel een punt van zorg. Pedro Marques, die transfervrij is overgenomen van Sporting Lissabon, maakt tot dusver in de voorbereiding geen overtuigende indruk. Hij is de enige spits in de selectie. Tegen RKC stond Jordy Bruijn na rust in de punt van de aanval.