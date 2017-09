Crisis bij NEC na nieuw puntenverlies

NIJMEGEN - NEC verkeert in een vormcrisis. De Gelderse titelkandidaat verspeelde vrijdagavond in de blessuretijd een overwinning tegen FC Emmen: 1-1. De ploeg van trainer Adrie Bogers is met acht punten uit vijf duels slechts een middenmoter in de eerste divisie.

Het moet in Nijmegen het seizoen van de revanche worden, een jaar na de degradatie uit de eerste divisie. Maar van hosanna in De Goffert is absoluut geen sprake.

Boze fans

Vorige week na de blamage tegen FC Den Bosch (3-0) werd de spelersbus van NEC al opgewacht door boze fans. Na de 1-1 van Emmen-speler Nick Bakker in extra tijd klonk het 'Bogers rot op' uit honderden kelen.

In het spel van NEC is ook geen duidelijke lijn te herkennen. Tegen Emmen kwamen de Nijmegenaren ook uit het niets op voorsprong. Jari Schuurman, die van Bogers de voorkeur kreeg boven Ferdi Kadioglu, promoveerde in de 23ste minuut een mislukt schot van Calvin Verdonk tot openingstreffer: 1-0.

Geen kansen

Daarvoor had Arnaut Groeneveld al een strafschop gemist, net als vorige week tegen Den Bosch overigens. Bovendien kopte Ted van de Pavert in de sterke openingsfase van de thuisploeg op de lat. Emmen was in het vervolg van de eerste helft de betere ploeg, maar creëerde op een inzet van Cas Peters van dichtbij geen enkele kans.