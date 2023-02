Cruciale februarimaand begint voor NEC met een fikse domper, nederlaag geeft veel stof tot nadenken

Een voor een liepen de spelers van NEC na de deceptie tegen Go Ahead Eagles richting het uitvak. Om de meegereisde supporters te bedanken, maar ook om zich tegenover hen te verontschuldigen. Na applaus volgden vaak twee handen in de lucht. NEC had zojuist een van de slechtste wedstrijden van het seizoen gespeeld. ‘Onmachtig’, ‘gezapig’ en ‘futloos’ waren even later veelgehoorde termen in de mixed zone.