Daar zijn ze! De eerste rookworsten van Hema in het Goffertstadion

NEC-trai­ner De Gier ziet in zwakke thuisserie geen structu­reel probleem

25 oktober NIJMEGEN - Jack de Gier maakt zich geen zorgen over de thuisbalans van NEC. Volgens de trainer van de Nijmeegse eerstedivisionist is de zwakke serie in het Goffertstadion (zes punten in vijf duels) allesbehalve een structureel probleem.