De drie kapiteins bij NEC staan al honderd dagen op het vlaggenschip

Jong NEC komt slechte openingsfa­se niet meer te boven

7 oktober NIJMEGEN - Jong NEC verloor voor de tweede keer dit seizoen. Na de 2-0 tegen Jong NAC van drie weken geleden gingen de Nijmeegse beloften maandagavond op De Eendracht onderuit tegen Jong Willem II: 3-2. Na negentien minuten keek de thuisclub al tegen een 3-1 achterstand aan en vreesde doelman Job Schuurman even dat hij in een schiettent verzeild was geraakt.