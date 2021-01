De ene na de andere ketser: NEC is niets meer dan een subtopper in de eerste divisie

VELSEN-ZUID - NEC ploetert verder in de eerste divisie. Op de kater vlak voor kerst tegen TOP Oss (0-1) volgt de afgang bij Telstar: 5-1. Wederom na ketsers van keeper Norbert Alblas. Zo is de droom van een promotieplek verdwenen en rest een hevige strijd voor een plaats in de play-offs.

De Nijmeegse club is niets meer dan een subtopper in de eerste divisie. Amateurisme in de achterhoede zorgt voor die status. Tegen Telstar gaat doelman Alblas tweemaal in de fout. Zijn ‘asssist’ bij de 1-0 van Gyliano van Velzen na tien minuten is komisch, zijn ingrijpen bij de 2-0 van diezelfde Van Velzen vlak voor rust is hopeloos.



NEC trekt zo bij de eerste wedstrijd van het nieuwe jaar de lijn door van voor de winterstop. In drie van de laatste vier duels van 2020 geeft de ploeg van trainer Rogier Meijer ook al de tegendoelpunten weg.



Thuis tegen MVV (2-1) laat centrumverdediger Syb van Ottele een bal onder zijn voeten doorlopen, in het duel bij FC Den Bosch (2-2) schiet zijn vervanger Kevin Bukusu zelfs zomaar in eigen doel. En ook de nederlaag op eigen veld tegen TOP ontstaat na gestuntel, bij doelman Alblas en vleugelverdediger Souffian El Karouani.

Individuele fouten

,,Het heeft niets met kwaliteit te maken, vind ik”, sprak Meijer na de wedstrijd bij Telstar. ,,Want alle spelers die in de fout gingen, horen op dit niveau thuis. Maar waar het dan wel aan ligt? Leg de vinger maar eens op de zere plek.” Meijer wist het antwoord niet. ,,Dit hoort er schijnbaar bij. Maar het is wel enorm pijnlijk.”



Meijer liet zijn emoties niet de vrije loop. ,,Ik ben teleurgesteld, vooral in het verloop van de wedstrijd. Dat we goed beginnen, maar met rust met 3-0 achterstaan. Het lijkt me duidelijk dat die eerste twee tegengoals individuele fouten zijn, dat daar niet tegenop te voetballen valt, maar elk woord dat ik daarover zeg is onnodig en zal breed uitgemeten worden.”



Kritiek houdt Meijer intern, al wordt dat misschien in de komende duels wel duidelijk. Als er tenminste consequenties volgen. ,,Hoeveel krediet Norbert nog heeft na deze fouten? Daar ga ik de komende tijd over nadenken”, stelde de coach. Krediet had Van Ottele in ieder geval niet.

Volledig scherm Rogier Meijer, coachend langs de lijn. © BSR Agency

Aanvallende onmacht

Het jeugdproduct dat in de belangstelling staat van SC Heerenveen moest na zijn ketser tegen MVV direct plaatsmaken voor Bukusu. Dat kan Alblas ook zomaar gebeuren. De oud-Ajacied heeft in Mattijs Branderhorst een gelijkwaardige concurrent.



Niet dat de teloorgang bij Telstar en tik van TOP alleen de schuld van Alblas is. Het defensieve gestuntel de laatste duels komt mede voort uit aanvallende onmacht. NEC heeft vooral balbezit op eigen helft, doordat er geen diepte zonder bal is, aanvalsleider Rangelo Janga weinig ballen vasthoudt en flankspelers Ayman Sellouf en Elayis Tavsan stranden in uitzichtloze dribbels.



Om nog maar niet te reppen over de slechte vorm van de aanvallers Jonathan Okita en Terell Ondaan. Zo was de treffer van aankoop Ondaan tegen Telstar (de 3-1 als invaller) pas zijn eerste in zeven (!) duels. En scoorde Tavsan pas toen de wedstrijd in Velsen-Zuid al lang en breed gespeeld was, 5-2. Eerder hadden Glynor Plet (3-0 en 5-1) en Sebastian Soto (4-1) er al voor gezorgd dat NEC voor het eerst deze competitie meer dan drie tegendoelpunten kreeg.

‘We hebben elkaar niet laten vallen’

,,We zullen in de volgende duels individueel scherper moeten verdedigen, agressiever. In sommige situaties wordt gewoon iets anders gevraagd”, sprak Meijer. De trainer van NEC baalde dat het gat met de tweede promotieplek van Almere City FC al twaalf punten is.



,,Maar ik weiger op te geven voor promotie”, stelde Meijer. We zullen moeten blijven strijden tot het eind. De volgende wedstrijd, tegen Excelsior (vrijdag, DP) opnieuw. Voor dat duel neem ik ook de fase na rust tegen Telstar mee waarin we ons wel hebben laten zien. Na de 4-1 knakt er iets, maar hebben we elkaar niet laten vallen. Dat is toch ook nog iets positiefs.”

