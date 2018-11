De Gier: Complimenten voor vechtlust NEC

,,Ik heb strijd en passie gezien”, stelde De Gier na afloop. ,,We krijgen wel de koploper op bezoek. En dat in een voor ons moeilijke periode. Dan is dit resultaat teleurstellend, omdat we zo laat in de wedstrijd (84ste minuut, red.) nog de gelijkmaker tegen krijgen. Maar we hebben de juiste mentaliteit getoond.”

De Gier wees op de sportieve malaise. ,,Met de druk die er voor ons was, verdient het team complimenten. We komen snel op voorsprong. Dan moet je in onze positie vervolgens wat geluk hebben met een tweede goal. Dat hadden we met die vrije trap van Overtoom op de lat en die bal op de paal juist niet. Later in de wedstrijd wordt het overleven. Die 1-1 is dan een tikkie. Drie punten waren goud waard geweest voor het vertrouwen in de groep.”

Henk Fraser was zo met Sparta de morele winnaar in Nijmegen. Hij miste een zwik spelers, ook voor de basis. Zoals Royston Drenthe. ,,We wisten dat strijd belangrijk zou zijn”, sprak de coach van de Rotterdamse club. ,,We hadden het moeilijk. We begonnen met drie spitsen, maar schakelden al snel over op 4-4-2. We bleven daarna goed overeind.”’