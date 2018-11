De Gier valt tegen Volendam vermoedelijk terug op Achahbar en Darri

Vooral op het middenveld heeft De Gier weinig te kiezen. Mart Dijkstra keert weliswaar terug van een schorsing, maar Joey van den Berg is op zijn beurt voor een duel geschorst vanwege zijn vijfde gele kaart van het seizoen tegen RKC (1-0 verlies).

Tom Overtoom viel afgelopen vrijdag tegen RKC uit met een hamstringblessure. Frank Sturing, die ook op het middenveld uit de voeten kan, is geblesseerd aan een knie. Het aantal middenvelders werd nog verder beperkt doordat Kevin Jansen is verbannen naar Jong NEC, vanwege uitspraken in De Gelderlander.