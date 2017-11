De Graafschap en lelijke eendjes zijn de grootste uitdagers van favoriet NEC

Ties Evers denkt dat degradant Go Ahead Eagles nog niet is afgeschreven. ,,Ze zijn in vorm gekomen. Samen met De Graafschap en Fortuna zijn dat volgens mij de grote uitdagers van NEC.’’ Mike Snoei denkt ook dat zijn oude club uit Deventer terugkomt, hoewel de druk hoog is. ,,Maar ik ben geschrokken van hun elftal, dat zag er heel magertjes uit. Die hebben nog een hoop te doen.’’ Go Ahead haalt NEC niet meer in, denkt Dennis Janssen. ,,NEC gaat niet veel meer weggeven en Go Ahead is niet super stabiel.’’



Ties Evers: ,,We hadden zeker niet verwacht dat we laatste zouden staan. Het gekke is dat de sfeer in de kleedkamer goed is. Er gebeuren geen rare dingen. In het verleden hadden we makkelijk scorende spitsen. De nieuwe jongens hebben hun draai nog niet gevonden. We geven de goals ook makkelijk weg. Bovendien is Kees Kwakman geblesseerd, een belangrijke speler. Het mooie van de eerste divisie is dat er altijd een periode is te winnen. De tweede periode zijn we goed begonnen met een overwinning.’’