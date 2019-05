De Groot aast op revanche met NEC: ‘Ik heb er nog steeds de pest in’

Ron de Groot denkt liever niet terug aan het voorjaar van 2017. De laatste keer dat hij met NEC de nacompetitie speelde, liep uit op een drama. De Groot (59), in 2017 net als nu interim-trainer, faalt in zijn opdracht om de Nijmeegse club na het ontslag van Peter Hyballa in de eredivisie te houden. NAC stuurt NEC naar de eerste divisie.

,,Ik was er extreem ziek van, dat was ik niet binnen twee maanden kwijt”, vertelt de clubicoon, naar wie een tribune in stadion De Goffert is vernoemd. ,,Als ik daar nu aan terugdenk, heb ik er nog steeds de pest in. Dat gevoel blijft. Maar als mens moest ik ook verder. Ik ga niet in een hoekje staan huilen.”