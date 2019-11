De kritiek op NEC-middenvelder Mart Dijkstra is verstomd

,,Ze zeiden dat ik beter speel dan vorig seizoen. Dat was mooi om te horen. Vind ik zelf ook. Toch is in de basis alles hetzelfde gebleven. Ik werk net zo hard. Geef net zoveel om het team en de club NEC. Maar als ploeg zijn we stabieler geworden. Daar heb ik baat bij.’’



De waardering doet hem goed. ,,Een bepaalde genegenheid ontvangen is fijn’’, zegt de Groninger. Hij kent ook de andere kant van de medaille. Vooral op social media was Dijkstra vorig seizoen regelmatig de ‘kop van Jut’ als de prestaties van NEC weer eens achterbleven bij de verwachtingen. ,,Kritiek is altijd vervelend. Helemaal als die te veel op de persoon gericht is. Ik vond dat niet gemakkelijk.’’



Na vier jaar Cambuur en twee jaar Sparta streek hij in de zomer van 2017 neer in Nijmegen. Dat zat aanvankelijk niet in de planning. ,,Ik had nog een doorlopend contract bij Sparta. Ik speelde bijna alles, maar ineens vertelde Alex Pastoor (toen trainer van Sparta, red) dat hij me niet meer nodig had. Ook dat is de voetballerij.’’