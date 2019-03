De lijdensweg van NEC-aanvoerder Rens van Eijden: ‘Dit zal een zure periode worden’

NEC-trai­ner: ploeg heeft schroom van zich afgegooid

15 maart NIJMEGEN - Trainer Jack de Gier vindt dat NEC met de 5-0 zege op FC Den Bosch in De Goffert op de goede weg is. De eerstedivisionist is nu negen duels ongeslagen. ,,Ik heb het idee dat de ploeg de schroom van zich af heeft gegooid.’’