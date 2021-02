De to-do-lijst van Ted van Leeuwen bij NEC: de trainer met stip op 1

1. Trainer

Door de aflopende verbintenis van de Achterhoeker behoort een trainerswissel tot de serieuze mogelijkheden. Ook al is het vertrouwen in Meijer binnen de club groot. Zo is nog voor de entree van Van Leeuwen aangedrongen op contractverlenging van de coach, om vroeg duidelijkheid te creëren in de organisatie.



Nu die duidelijkheid er niet is, heeft Van Leeuwen zijn handen vrij. En is het maar de vraag of Meijer de eerste trainer wordt sinds Alex Pastoor (2011-2013) die een tweede jaar ingaat bij NEC.



Aan de vele trainerswisselingen de laatste jaren zal Van Leeuwen geen boodschap hebben. Dat NEC dit seizoen niet uitblinkt in aanvallend voetbal, spreekt daarbij niet in het voordeel van Meijer. Wel dat Van Leeuwen trainers in zijn eerste jaar vaak liet zitten, zoals Alfred Schreuder en Marino Pusic bij FC Twente.