‘De vier B’s’ dichten gat in begroting NEC opnieuw

Een ding is helder, dat vooruitzicht lijkt in niets op het verleden. ,,De laatste twee jaar hebben we vol geïnvesteerd in de selectie om terug te komen in de eredivisie. Daarin hebben we met z'n allen gefaald en tegelijk lessen getrokken. We hebben de selectie uitgedund, we betalen geen tonnen meer voor nieuwe spelers en we hebben kritisch naar ons kostenplaatje gekeken. Het technisch beleid is omgegooid. We houden vast aan onze eigen jeugdspelers. Die visie moet op termijn in plaats van binnen een jaar een stabiele positie in de eredivisie opleveren.’’