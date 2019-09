Denzel Dumfries van PSV schiet Gelderlander-fotograaf Broer van den Boom omver

De 65-jarige Wijchenaar werd vol getroffen. ,,Ik had er zo'n grote lens op zitten. Donyell Malen stond te jongleren met zijn wedstrijdbal. Hij had vijf keer gescoord. Ik wilde nog een paar platen van hem maken. Ik kwam net boven de boarding uit, zie ik in mijn ooghoek Dumfries een aanloopje nemen. Hij raakte de bal vol, alleen ging die niet hoog genoeg. Bovenop mijn lens. Ik vloog achterover.’’

Een paar tellen later stond de international al naast hem. ,,Hij bood onmiddellijk zijn excuses aan. Hij was echt geschrokken. Even later kreeg ik een bal van hem.’’ Toen de twee EHBO’ers de eerste schade in het gezicht van Broer van den Boom opnamen, kwam Dumfries weer terug. ,,Stond hij voor met zijn wedstrijdshirt. Dat was kletsnat van het zweet. Vroeg hij nog maar eens of alles goed met me was en daarna gaf hij me het shirt.’’

Vier hechtingen

In de catacomben van het stadion ‘repareerde’ de dokter van PSV zijn wenkbrauw met vier hechtingen en ging er een pleister over de beschadigde neus. Een blauw oog was al in de maak.

,,Liep ik door de mixed-zone naar de perskamer, breekt Dumfries zo een tv-interview af. Ik zag nog net hoe hij zijn hoofd om de hoek stak. Na het douchen, kwam hij in het perscentrum voor de laatste keer langs. Hij maakte voor de vierde keer zijn excuses, we hebben handen geschud en toen was het ook klaar. Die bal heb ik aan een meisje in het stadion gegeven. Het shirt wilde een volwassen PSV-supporter hebben, maar dat hou ik zelf.’’

Maandag ging hij toch maar even langs bij de huisarts, nadat zijn zondag verpest was door aanhoudende hoofdpijn. ,,Hij constateerde een lichte hersenschudding en een scheurtje in de oogkas. Maar dat loopt wel los, joh. Ik voel me weer fit, hoor. Vanavond, (maandagavond, red) zit ik weer gewoon langs de lijn bij NEC - De Graafschap.’’