Deze container redde supporters van Vitesse: ‘Een ramp is voorkomen en daar zijn we erg blij mee’

Hij zag zondag op televisie hoe een deel van het uitvak van het Goffertstadion scheurde toen supporters van Vitesse de 0-1 zege op NEC met hun spelers vierden. Een container voorkwam dat Vitessenaren enkele meters naar beneden vielen. ,,Eerst schrik je dan natuurlijk heel erg”, vertelt Prins. ,,Maar later werd het beeld ingezoomd en zag je die container staan. Toen dacht ik: oké, dit kan weleens een van onze containers zijn.”



Toen collega’s later ook foto’s rond begonnen te sturen via de mobiele telefoon, wist hij het helemaal zeker. ,,Een verdere ramp is voorkomen en daar zijn wij erg blij mee. Dit geeft ook wel aan hoe sterk onze containers zijn. De tribune leunde er echt op. Er is natuurlijk wel flink wat staal ingedeukt, maar niet zo ver dat alles en iedereen naar beneden kon vallen.”



Zelfbouwcontainer levert containers van behandeld staal, die ‘makkelijk met de hand in en uit elkaar kunnen worden gezet’. Ze dienen bijvoorbeeld voor de opslag van spullen of als tuinhuis, zegt Prins. Waar het exemplaar in De Goffert precies voor bedoeld was, weet hij niet. ,,Ik denk ook niet dat het nu het juiste moment is NEC te benaderen.”