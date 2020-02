Dirk Proper: 17-jarige met rugnummer 71 dirigent bij historische 7-1 overwinning van NEC

NEC heeft geen kind aan Telstar en boekt grootste uitzege ooit: 7-1

7 februari VELSEN-ZUID - NEC heeft vrijdagavond keihard uitgehaald tegen Telstar. In Velsen-Zuid boekte de dodelijk efficiënte Nijmeegse eerstedivisionist een historische 7-1 zege. Het was een evenaring van de grootste uitzege ooit (0-6), behaald in het seizoen 1963/64 tegen Limburgia, destijds een wedstrijd in de professionele tweede divisie.