Doodzieke Henk krijgt waardig eerbetoon tijdens wedstrijd NEC - FC Twente

De fanatieke supporter is met een speciale ambulance naar het stadion vervoerd. Een paar maanden terug kreeg hij buikpijn en had last van zijn been. Hij dacht aan een zweepslag, maar de diagnose was bikkelhard: ongeneeslijke kanker.



De NEC-aanhang riep daarom op om de Nijmegenaar een hart onder de riem te steken door hem toe te zingen in de twaalfde minuut. Dit als eerbetoon aan ‘de twaalfde man van NEC'. Ook vanuit het uitvak werd Cornelissen gesteund. Zo was daar een groot spandoek met de tekst: ‘Sterkte Henk'.