Dost legt de lat hoog bij NEC: ‘Ik wil de naam die ik heb waarmaken’

Boze NEC-fans wachten spelersbus op na nederlaag tegen Heracles

Tientallen NEC-fans hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag de spelersbus opgewacht na de nederlaag tegen Heracles Almelo (2-1). De supporters gingen bij de hoofdingang van De Goffert in gesprek met onder meer spelers van NEC en verlieten daarna in alle rust het terrein.