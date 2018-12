Dramatisch NEC zakt af naar rechter rijtje

LiveNIJMEGEN - NEC is bezig aan een rampzalige eerste seizoenshelft. Door de nederlaag tegen MVV is de ploeg uit Nijmegen afgezakt naar het rechter rijtje (!) van de eerste divisie. Na achttien duels bezet de gewezen titelkandidaat de elfde plek.

Daarmee heeft NEC een uiterst zwakke thuisserie voor de winterstop afgerond. In de eerste tien wedstrijden op eigen veld behaalde de equipe van trainer Jack de Gier slechts dertien punten. In Nijmegen werd alleen gewonnen van Jong AZ (3-1), FC Volendam (5-1) en FC Dordrecht (1-0).

Armetierig

NEC en MVV maakten er in een lege Goffert (officieel 8.326 toeschouwers) allesbehalve een spektakel van. Het spel was armetierig van beide kanten. Risicoloos en zonder vertrouwen. Dat viel ook wel enigszins te verklaren. De vorm van de twee traditieclubs is al weken zorgwekkend. In de voorgaande zes wedstrijden pakte zowel NEC als MVV slechts zeven punten.

De afzwaaier van Joeri Schroijen na een kwartier was het toonbeeld van het dramatische niveau. De poging van de Maastrichtse vleugelspits zwaaide af richting de cornervlag. Dat vlak ervoor zijn corner na mistasten van NEC-spits Sven Braken in één keer het doel verdween, was ook veelzeggend. De enige kans voor de thuisploeg voor rust werd in de 25ste minuut om zeep geholpen door Jonathan Okita. De oud-MVV’er raakte een voorzet van rechtsback Terry Lartey Sanniez compleet verkeerd.

Verrassend was het dan ook niet dat het openingsdoelpunt uit een standaardsituatie kwam. Dat een fout daaraan ten grondslag lag evenmin. NEC-doelman Marco van Duin ging gruwelijk de mist in bij een vrije trap van MVV. De vervanger van Oliver Zelenika (enkelblessure) verwerkte een simpele kopbal van Dogan Golpek verkeerd, waarna verdediger Luc Mares de rebound binnenwerkte: 0-1.

Weinig kansen

Diezelfde Mares was even later dicht bij zijn tweede doelpunt van de avond. Dit keer schoot hij bijna in eigen goal na een klutssituatie. Zo dicht bij het doel van MVV was NEC zelf nog niet geweest. Een afstandsschot van Brahim Darri ging namelijk een paar meter over.

Na de pauze omsingelde NEC het doel van MVV, mede doordat de gasten zich gesteund door de voorsprong gewillig lieten terugzakken en gokten op de counter. Dat offensief leverde weinig kansen op voor de Gelderse formatie. Okita trof een paar minuten na de pauze doel vanuit buitenspelpositie, Anass Achahbar volleerde na een uur wild over.

Invaller Paolo Sabaak trok in het laatste kwart het spel naar zich toe. De schaduwspits, na 68 minuten in het veld gekomen voor verdediger Mathias Bossaerts, eiste de ballen op en probeerde met zijn creativiteit de Maastrichtse muur te doorbreken. Gelijk lukte dat, maar toen verknalde Okita de kans op de gelijkmaker met getreuzel. Diezelfde Okita kopte in blessuretijd nog rakelings naast.

Volledig scherm NEC - MVV, vrijdagavond om 20.00 uur in De Goffert. © ANP/ bewerking DG

NEC-MVV 0-1 (0-1)

33. Mares 0-1

Scheidsrechter: Martens.

Toeschouwers: 8.326.

Geel: Mares, Van den Hurk (MVV).

NEC: Van Duin; Lartey Sanniez, Van Eijden, Bossaerts (68. Sabak), Kvida; Dijkstra (89. Romeny), Achahbar, Labylle; Okita, Braken, Darri.

MVV: Koopmans; Mbuyamna, Mares, Lavalee, Gunst; Ippel, Shermaine, Deom (88. Houben); Golpek (76. Abubakar), Van den Hurk, Schroijen (90+3. Everaers).