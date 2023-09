Drie NEC’ers en Vitessenaar Manhoef opgeroepen voor Jong Oranje voor start EK-kwalificatie

Meijer nieuwsgie­rig waartoe NEC in staat is tegen koploper: ‘Het is aan ons om de code te kraken’

NEC-trainer Rogier Meijer is na een ontspannen week vooral nieuwsgierig waartoe zijn ploeg in staat is op bezoek bij Sparta Rotterdam. De Doetinchemmer kruipt tegen de verrassende koploper van de eredivisie in de underdogrol.