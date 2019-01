Druijf is zuur: ‘Ik moet gewoon de winnende maken’

Voorzetten

Zijn eerste doelpunt van de avond – de tweede in dienst van NEC – was Druijf alweer vergeten. De huurling van AZ kopte in de slotfase raak uit een corner. Daarmee verzilverde de nieuwe aanvalsleider zijn eerste kans van de wedstrijd. ,,Ik heb aardig wat voorzetten gekregen, ze waren alleen niet allemaal op maat. Ze kwamen net voor me of achter me. Maar ik heb wel het gevoel dat mijn teamgenoten me zoeken.”