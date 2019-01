Druijf redt punt voor NEC in Oss

De vervallen Gelderse grootmacht blijft veertiende in de eerste divisie.

Spits Ferdy Druijf voorkwam in Oss met een doelpunt zeven minuten voor tijd de vijfde nederlaag in zes duels. In de afgelopen periode werd er verloren van FC Den Bosch (3-2), MVV (0-1), FC Twente (2-0) en FC Eindhoven (3-2). Vorige week volgde een gelijkspel op eigen veld tegen het eveneens kwakkelende Telstar.

Basisopstelling

De Gier koos tegen TOP voor dezelfde basisopstelling als tegen Telstar, met Robin Buwalda en Josef Kvida in het hart van de Nijmeegse defensie. De teruggekeerde Mathias Bossaerts (vorige week ziek) begon op de bank, aanvoerder Rens van Eijden zat niet eens bij de selectie. Hij was tegen Telstar geschorst en tegen TOP geblesseerd.

Zonder die twee centrale verdedigers begon NEC voortvaren in het Frans Heesenstadion. De gasten uit Gelderland testten in het eerste kwartier driemaal doelman Nick Olij van TOP. De eerste kans was voor Ole Romeny in de vijfde minuut. Zijn poging van links een meter voor de achterlijn werd met de voet gekeerd door de keeper. Daarna stuitte Joey van den Berg (afstandsschot) en Jonathan Okita (uit een hoekschop) op Olij.

Spetterende start

Na de spetterende start volgde een halfuur zonder spektakel. Dat kwam mede doordat NEC de zaakjes verdedigend goed op orde had. Bryan Smeets, de plaaggeest de heenwedstrijd in De Goffert (1-5), lag aan banden bij Tom Overtoom, Buwalda en Kvida hadden de beweeglijke Huseyin Dogan en NEC-huurling Ragnar Oratmangoen onder controle. Laatstgenoemde kreeg vlak voor rust wel een goede kopkans op de 1-0. Zijn kopkans ging echter faliekant mis.

Oratmangoen liet zich ook in de tweede helft gelden. Zijn poging in de 48ste minuut was nog te gemakkelijk voor goalie Marco van Duin. Nauwelijks 120 tellen later was het wel raak voor de Ossenaar, tegen de club waar hij onder contract staat. De aanvaller werkte een gave voorzet van Rick Stuy van den Herik via de onderkant van de lat tegen de touwen: 1-0. Na zijn doelpunt juichte de NEC-huurling niet.

Net gemist

Na de 1-0 hield Van Duin zijn ploeg in de race. Eerst pakte hij een inzet van Smeets, daarna had hij geluk dat Dogan de paal trof. NEC zette daar barweinig tegenover: één kopkans van Buwalda uit een corner en een schot van Kvida dat van de lijn werd gehaald. Toch werd het alsnog gelijk. Druijf promoveerde in de 83ste minuut een corner tot doelpunt. Diezelfde Druijf miste vlak voor tijd de kans op de 1-2. Oog in oog met Olij schoof hij de bal op de paal.