Effectief NEC bereikt voor tweede jaar op rij kwartfinales KNVB-beker na zege op FC Groningen

Na 25 minuten ging de storm van FC Groningen liggen, maar daar kon NEC niet van profiteren. Alleen Romeny was een keer gevaarlijk met een geblokt schot. De ploeg kreeg in de blessuretijd van de eerste helft alsnog de 1-1 om de oren. De Leeuw passeerde Vukovic na slordig balverlies van Elayis Tavsan en niet ingrijpen van Dirk Proper.



NEC ontsnapte vrijwel meteen na rust aan een 2-1-achterstand toen De Leeuw slordig naast schoot en kwam een minuut later zelf op een 1-2-voorsprong. Duelund, die onzichtbaar was in de eerste helft, schoot de bal vanaf de rand van het strafschopgebied met links knap in de verre hoek.