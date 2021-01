Eindelijk is doelpuntendroogte NEC-spits Okita voorbij: ‘Ik was mezelf niet’

Jonathan Okita is los. Althans dat hoopt de spits van NEC. Zijn eerste doelpunt sinds 16 oktober zorgt voor zelfvertrouwen.

Alsof hij het juk heeft afgeschud. Door een barrière is heengegaan. De opluchting en blijdschap bij Jonathan Okita na zijn treffer tegen Excelsior (3-2) van vrijdag is immens. ,,Voor deze goal heb ik zo hard gewerkt”, zegt de aanvaller van NEC dagen na het duel nog altijd glunderend. ,,Dit doelpunt is speciaal.”

Eindelijk heeft hij de doelpuntendroogte doorbroken. Liefst tien duels op rij scoorde hij niet in de eerste divisie. En dat voor een spits van een topteam. Een die op één duel na alles speelde en bijna altijd in de basis stond bij de Nijmeegse ploeg. ,,Ik was mezelf niet voor de winterstop. Ik moet acties maken, dribbelen, voorzetten geven. Maar ik speelde zonder risico.”

Kritiek

Dat had ook te maken met de enkelblessure die Okita (24) bij de ouverture tegen Cambuur opliep. Hij speelde nooit pijnvrij. ,,Daardoor ging mijn zelfvertrouwen naar beneden. Ik ging nadenken, terwijl ik normaal juist op gevoel speel.”



Okita kreeg de kritiek van de supporters mee. Hij begreep de teleurstelling. Hij snapte dat ze boos waren. ,,Maar het allerbelangrijkste was dat de trainer vertrouwen in mij had.”