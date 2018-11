Emoties lopen op bij NEC: ‘We hebben elkaar laten vallen als een baksteen’

Met de handen diep in zijn jaszakken bekijkt technisch directeur Remco Oversier op zaterdag de uitlooptraining van NEC op sportpark De Eendracht. De basisspelers werken binnen in de warmte een krachttraining af na de onthutsende nederlaag tegen RKC Waalwijk een dag eerder (1-0), de vijfde in de laatste acht duels in de eerste divisie. De reserves en wissels spelen in de gure buitenlucht partijtjes, terwijl de geplaagde trainer Jack de Gier op het veld is verwikkeld in een lang gesprek met masseur Jos Smits.