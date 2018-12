Er zijn ook NEC-supporters die de antidemonstranten welkom heten

'Schop ze de stad uut!', stond er in het rood-zwart-groen op een plaatje dat speciaal voor de gelegenheid was gemaakt. Op de achtergrond een spandoek van de East Side (1976 -2016). Stoere woorden, maar wie de oproep nou precies deed, blijft onduidelijk. Er zou in elk geval om 12.30 uur verzameld worden op de Grote Markt, op de zaterdag van de sinterklaasintocht. Duidelijk laten merken dat wij NEC'ers dit niet willen in onze stad. Klaar met dat geëtter. Misschien konden de harde boys van De Graafschap en PSV ook een handje helpen. Het is tenslotte een kinderfeest.