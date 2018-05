Eredivisie ver weg voor NEC na pak slaag tegen FC Emmen

EMMEN - De martelgang van NEC krijgt vervolg in nacompetitie tegen FC Emmen. Met een wanvertoning heeft een zielloos NEC donderdag de kans op promotie via de play-offs tot een minimum laten slinken. In de halve finale verloor de ploeg van Pepijn Lijnders op De Oude Meerdijk met 4-0 kansloos van FC Emmen.

Emmen beukte vanaf het eerste fluitsignaal stevig in op de door de competitie al murw geslagen NEC-spelers. Die gaven de thuisploeg alle ruimte om de stormloop te bekronen. Na acht minuten stond het al 2-0. Na een half uur spelen viel de genadeslag: 3-0. In de slotminuut maakte Emmen ook nog de 4-0.

Wonder

NEC moet zondag in de return in De Goffert hopen op een wonder om de finale van de play-offs te halen. Ter inspiratie kunnen de Nijmegenaren, die in eigen huis in de competitie met 1-1 gelijk speelden tegen Emmen, de beelden van SC Cambuur-FC Dordrecht uit de kast halen. Dordrecht ging alsnog door naar de halve finales van de play-offs nadat de club het eerste duel met 4-1 had verloren.

Vier wijzigingen

Trainer Pepijn Lijnders wijzigde zijn basis op vier posities ten opzichte van de laatste wedstrijd van de reguliere competitie tegen FC Dordrecht (3-3). Hij passeerde doelman Joris Delle (uit selectie gezet) en aanvoerder Mart Dijkstra. Onder de lat kreeg Marco van Duin de voorkeur. Op het middenveld Janio Bikel. Kevin Jansen en Guus Joppen vervingen Arnaut Groeneveld (hamstringblessure) en Calvin Verdonk (ziek).

1-0 na vijf minuten

NEC begon apathisch aan de wedstrijd. Drie spelhervattingen in de eerste helft deden de bezoekers de das om. Al na vijf minuten stond NEC met 1-0 achter. Jeroen Veldmate kopte bij de eerste paal een hoekschop binnen.

Drie minuten later kon Marco van Duin, die voor het eerst in tweeënhalf jaar onder de lat stond, opnieuw vissen. Nick Bakker schoot een voorzet na een korte corner achter de doelman.

Nul kansen

Na een half uur spelen dompelde Youri Loen, Nijmegenaar in dienst van Emmen, NEC verder in rouw. Hij scoorde uit een vrije trap de 3-0. De muur veranderde de bal van richting, waardoor Van Duin kansloos was. NEC stelde daar in de eerste helft letterlijk niets tegenover. De Nijmegenaren, op voorhand van het seizoen favoriet voor de titel in de eerste divisie, kregen nul kansen.

Wissels

In de tweede helft bracht Lijnders spits Sven Braken en Steeven Langil voor Anass Achahbar en Ferdi Kadioglu om iets te forceren. Door de wissels had NEC meer dreiging. Maar het bleef een kansloze zoektocht naar een doelpunt om de opdracht zondag in Nijmegen minder zwaar te maken. NEC was machteloos en Emmen stichtte in de counter het meeste gevaar. In de slotminuut bracht Glenn Bijl de genadeslag toe: 4-0.

FC Emmen – NEC 4-0 (4-0)

5. Veldmate 1-0, 8. Bakker 0-2, 32. Loen 3-0, 88. Bijl 4-0.

Gele kaarten: Bijl, Gronsveld, Telgenkamp, Klok (FC Emmen), Van de Pavert, Bikel, Breinburg (NEC)

Toeschouwers: 5.378.

FC Emmen: Telgenkamp; Gronsveld, Veldmate, Bakker, Klok; Bijl, Chacon, Bannink (53. Veendorp), Loen (88. Siekman); Jansen, Peters (73. Bilate).